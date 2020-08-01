Без "Західної Сахари": сайт МОЗ виправив список країн із помилками

Міністерство охорони здоров'я опублікувало новий список країн "червоної" та "зеленої" зони, прибравши із нього неправильно вказані географічні назви і зробивши уточнення щодо правового статусу держав.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В оновленому списку, складеному на основі принципово нових критеріїв, 194 держави. У документі уточнено, що список складається з держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Попередній список з помилками містив 214 пунктів, серед яких були такі країни, як "Західна Сахара", "Турки і Кайкос", і фактично визнавалася незалежність Тайваню від Китаю.

Також міністерство окремо зауважило, що "включені до таблиці назви держав жодним чином не відображають позицію уряду України щодо їхнього правового статусу".

Глава МЗС Дмитро Кулеба у п’ятницю повідомив, що міністерство закордонних справ допоможе колегам із МОЗ виправити помилки у списку країн.

Він сказав про це після того, як на "ЄвроПравді" вийшла стаття "Країна Йти та інші шедеври перекладу: як дії МОЗ створюють проблеми для України у світі", а МОЗ приховав на сайті список з помилками.

Швидше за все, початково список країн переклали українською через гугл-транслейт із помилками, не консультуючись із МЗС.