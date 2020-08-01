Без "Западной Сахары": сайт Минздрава исправил список стран с ошибками

Министерство здравоохранения опубликовало новый список стран "красной" и "зеленой" зоны, убрав из него неправильно указанные географические названия и сделав уточнения касательно правового статуса государств.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В обновленном списке, составленном на основе принципиально новых критериев, 194 государства. В документе уточняется, что список состоит из государств-членов Всемирной организации здравоохранения.

Предварительный список с ошибками содержал 214 пунктов, среди которых были такие страны, как "Западная Сахара", "Турки и Кайкос", и фактически признавалась независимость Тайваня от Китая.

Также министерство отдельно отметило, что "включенные в таблицу названия государств никоим образом не отражают позицию правительства Украины относительно их правового статуса".

Глава МИД Дмитрий Кулеба в пятницу сообщил, что министерство иностранных дел поможет коллегам с Минздрава исправить ошибки в списке стран.

Он сказал об этом после того, как на "ЕвроПравде" вышла статья "Страна Идти и другие шедевры перевода: как действия Минздрава создают проблемы для Украины в мире", а Минздрав скрыл на сайте список с ошибками.

Скорее всего, изначально список стран перевели на украинский через гугл-транслейт с ошибками, не консультируясь с МИД.