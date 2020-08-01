В Берлине тысячи людей протестуют из-за "коронавирусного" заговора
Тысячи людей вышли в Берлине в субботу на протест против коронавирусных ограничений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.
Люди начали собираться в центре немецкой столицы утром. Некоторые выкрикивали такие фразы, как "Мы вторая волна" и "Сопротивление!", призывали к "свободе" и утверждали, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса".
Полиция через громкоговорители напоминала об обязанности носить маску и соблюдать дистанцию, но участники на это не обращали внимания. Издание подчеркивает, что единственные люди в центре Берлина, которые прикрывают нос и рот - представители прессы и полицейские.
По данным полиции, по состоянию на обед к маршу присоединились около 15 000 человек - значительно больше, чем ожидалось. Прогнозировали, что к протесту присоединятся до 10 000 человек.
Всего в эти выходные в Берлине запланировано 83 демонстрации, среди которых и другие против карантина.
Большое собрание, которое должно закончиться во второй половине дня субботы, организованное инициативой по Штутгарта Querdenken 711 и пройдет под лозунгом: "Конец пандемии - День свободы".
Зарегистрирована также акция граждан, выступающих против взглядов защитников теорий заговора.
С начала пандемии 209 653 человек в Германии заразились Sars-CoV-2, 9 148 человек умерли. За последние несколько недель показатели заражения в Германии увеличились и чиновники предостерегли от потери бдительности.