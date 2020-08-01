Німецький міністр хоче жорсткіше карати порушників коронавірусних правил

На тлі зростання захворюваності на COVID-19 у Німеччині міністр економіки Петер Альтмаєр заявив, що хоче більш жорстких покарань за порушення коронавірусних правил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі агентству DPA.

"Кожен, хто свідомо наражає на небезпеку інших, повинен очікувати, що це матиме серйозні наслідки для нього", - заявив Альтмаєр.

"Ми не повинні ставити під загрозу відновлення, яке тільки починається, приймаючи подальше зростання інфекцій", - додав він.

У суботу урядове агентство з боротьби з хворобою повідомило про 955 нових інфекцій за останні 24 години. У п'ятницю кількість зареєстрованих нових інфекцій склала 870.

Значення R, яке відображає кількість людей, яких заражає хвора людина, протягом останніх семи днів становило 1,19, тобто вірус продовжує поширюватися.

Водночас Альтмаєр зазначив, що переважна більшість населення продовжує діяти відповідально.

"Те, що ми зараз спостерігаємо в плані збільшення ризику, по суті пов'язане з необережними, а часом і безвідповідальними вчинками дуже невеликої кількості людей", - сказав міністр.

Нагадаємо, 1 серпня в суботу тисячі людей вийшли в Берліні на протест проти коронавірусних обмежень. Практично ніхто з присутніх не носив масок.