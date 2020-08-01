Немецкий министр хочет более жесткого наказания для нарушителей коронавирусных правил

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Германии министр экономики Петер Альтмайер заявил, что хочет более жестких наказаний за нарушения коронавирусных правил.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии агентству DPA.

"Каждый, кто сознательно подвергает опасности других, должен ожидать, что это будет иметь серьезные последствия для него", - заявил Альтмаер.

"Мы не должны ставить под угрозу восстановление, которое только начинается, принимая дальнейший рост инфекций", - добавил он.

В субботу правительственное агентство по борьбе с болезнью сообщило о 955 новых инфекциях за последние 24 часа. В пятницу количество зарегистрированных новых инфекций составило 870.

Значение R, которое отражает количество людей, которых заражает больной человек, в течение последних семи дней составило 1,19, то есть вирус продолжает распространяться.

В то же время Альтмайер отметил, что подавляющее большинство населения продолжает действовать ответственно.

"То, что мы сейчас наблюдаем в плане увеличения риска, по сути связано с неосторожными, а порой и безответственными поступками очень небольшого количества людей", - сказал министр.

Напомним, 1 августа в субботу тысячи людей вышли в Берлине на протест против коронавирусных ограничений. Практически никто из присутствующих не носил маски.