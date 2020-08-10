Зеленський визнав, що не всі вірять результатам виборів у Білорусі, та закликав до "толерантності"

Президент України Володимир Зеленський закликав білоруське суспільство до "діалогу і толерантності", зазначивши, що ескалація протистояння через недовіру до результатів виборів загрожує країні "гіркими наслідками".

Відповідна заява з’явилася на офіційній Facebook-сторінці Володимира Зеленського.

"Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри... Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту", - пише президент.

"Ми закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства. Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації... зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії", - додає Володимир Зеленський.

Він зазначає, що ескалація протистояння може загрожувати для Білорусі гіркими наслідками, тому і уряд, і суспільство мають бути зацікавлені у діалозі.

"Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів. Тільки так можна зберегти надію на вихід з кризи...

Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами", - зазначив президент.

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Як вже повідомлялося, після закриття виборчих дільниць і перших даних державного екзит-полу по всій країні почалися масові протести. У Мінську та інших містах почалися сутички протестувальників з силовиками, незважаючи на те, що центр міста перекрили ще до закінчення голосування, там не зупинявся громадський транспорт.

За даними правозахисників, затримані щонайменш 120 осіб. Президенти Литви і Польщі закликали владу Білорусі не застосовувати силу до громадян.

Згідно з попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Олександр Лукашенко за результатами недільних виборів набирає більше 80% голосів виборців.

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