Зеленский признал, что не все верят результатам выборов в Беларуси, и призвал к "толерантности"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусское общество к "диалогу и толерантности", отметив, что эскалация противостояния из-за недоверия к результатам выборов грозит стране "горькими последствиями".

Соответствующее заявление появилось на официальной Facebook-странице Владимира Зеленского.

"Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия... Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту", - пишет президент.

"Мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации... сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии", - добавляет Владимир Зеленский.

Он отмечает, что эскалация противостояния может представлять опасность для Беларуси и грозить горькими последствиями, так что и правительство, и общество должны быть заинтересованы в диалоге.

"Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса...

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Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями", - отметил президент.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни человек были задержаны, десятки ранены.

По результатам президентских выборов в Беларуси на участках, предоставивших данные, лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

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