Президент Європейської ради засудив насильство щодо протестувальників у Білорусі

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прокоментував останні події у Білорусі і заявив, що насильство щодо протестувальників неприйнятне.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Насильство стосовно протестувальників - це не відповідь. Необхідно забезпечити свободу слова, свободу зібрань, основні права людини" - написав Шарль Мішель у Twitter.

Violence against protesters is not the answer #Belarus



Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.