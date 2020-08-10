Соперница Лукашенко не признает результаты выборов, но не уверена, что выйдет на улицу

Соперница Лукашенко Светлана Тихановская сказала, что не признает предварительных результатов выборов, но не уверена, стоит ли ей участвовать в протестах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

"Вы видели, что происходило на избирательных участках. У нас есть информация от независимых наблюдателей", - отметила она.

"Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать", - цитирует ее украинская служба "Радио Свобода".

В то же время Тихановская отметила, что объединенный штаб будет ждать окончательных результатов голосования, которые должны объявить 14 августа.

По ее словам, сейчас главное - "остановить насилие". "То, что произошло вчера - недопустимо. Я была уверена, что власти не пойдут на такой шаг", - сказала Светлана Тихановская.

Она добавила, что не знает, стоит ли ей в этой ситуации выходить на улицу.

"Вы хотите, чтобы я вышла на улицу? Как вы думаете, это не усилит противостояние? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я с народом, я никуда не уехала", - сказала Тихановская.

По словам представительницы объединенного штаба Марии Колесниковой, там готовятся к длительным протестам.

Также она сообщила, что в ночь протестов пыталась связаться с главой администрации президента и министром внутренних дел.

Напомним, МВД Беларуси заявило, что во время протестов по всей стране из-за непризнания результатов выборов правоохранители задержали до 3 тысяч человек.

Правозащитники сообщали о гибели одного протестующего в результате наезда спецтранспорта, в МВД эту информацию отрицают.

Польша, Литва, Эстония и президент Европейского совета призвали власти Беларуси не применять силу против граждан.

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