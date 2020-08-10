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Німецьких туристів через коронавірус залишили на карантині в лісовій хатині в Австрії

Понеділок, 10 серпня 2020, 17:07

Вісім німецьких мандрівників застрягли в альпійській хатині в австрійському районі Вольфсберг, федеральна земля Каринтія, і перебувають там на карантині через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське видання OE24.

Минулого тижня троє учасників туристичної групи поскаржилися на симптоми коронавірусу. Пізніше тести показали, що ще п'ятеро туристів з групи інфіковані.

Вісім осіб розділені в хатині в різних приміщеннях і перебувають під наглядом. Де вони заразилися, поки неясно. Також не повідомляється, скільки загалом людей було у групі.

МОЗ Австрії заявив, що організовує трансфер мандрівників до Німеччини.

Нагадаємо, Австрія дозволила польоти з України, при цьому мандрівники будуть зобов'язані надати негативний результат тесту і відбути 10-денний карантин.

При цьому загалом для українців зберігається заборона на в'їзд на територію Австрії.

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Коронавірус Туризм Австрія
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