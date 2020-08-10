Немецких туристов из-за коронавируса оставили на карантине в лесной хижине в Австрии

Восемь немецких путешественников застряли в альпийской хижине в австрийском районе Вольфсберг, федеральная земля Каринтия, и находятся там на карантине из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание OE24.

На прошлой неделе трое участников туристической группы пожаловались на симптомы коронавируса. Позже тесты показали, что еще пятеро туристов из группы инфицированы.

Восемь человек разделены в хижине в разных помещениях и находятся под наблюдением. Где они заразились, пока неясно. Также не сообщается, сколько всего людей было в группе.

Минздрав Австрии заявил, что организует трансфер путешественников в Германию.

Напомним, Австрия разрешила полеты из Украины, при этом путешественники будут обязаны предоставить отрицательный результат теста и пройти 10-дневный карантин.

При этом в целом для украинцев сохраняется запрет на въезд на территорию Австрии.