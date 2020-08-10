Другий день протестів у Білорусі: перші сутички і затримання

Білоруська поліція затримала щонайменше 19 осіб, коли протестувальники зібралися у другий вечір протестів у Мінську в понеділок.

Про це очевидець подій повідомив агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Агентство не уточнює, де саме та за яких обставин затримали людей.

Читайте також Берлін хоче обговорення можливих санкцій ЄС проти Білорусі

Про затримання з посиланням на свідчення очевидців повідомляє й білоруське бюро "Радіо Свобода". Відзначається, що сутички між демонстрантами і міліцією сталися біля готелю "Ювілейний". Кількість затриманих не уточнюється.

Біля стели на проспекті Переможців, де напередодні були жорсткі сутички, людей майже немає. Рух там перекрито, людей, які йдуть по вулиці, перевіряють, декого затримують.

Як повідомлялося, у понеділок ввечері, коли в Білорусі очікується нова хвиля акцій протесту, у центрі Мінська закрили кілька станцій метро, туди стягнені сили правоохоронців та спецтехніка.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті тисячі людей були затримані, десятки поранені.

За результатами ЦВК Білорусі, в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

Читайте також: Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні.