Второй день протестов в Беларуси: первые столкновения и задержания

Белорусская полиция задержала по меньшей мере 19 человек, когда протестующие собрались во второй вечер протестов в Минске в понедельник.

Об этом очевидец событий сообщил агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Агентство не уточняет, где именно и при каких обстоятельствах задержали людей.

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О задержании со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщает и белорусское бюро "Радио Свобода". Отмечается, что столкновения между демонстрантами и милицией произошли возле отеля "Юбилейный". Количество задержанных не уточняется.

Возле стелы на проспекте Победителей, где накануне были жесткие стычки, людей почти нет. Движение там перекрыто, людей, которые идут по улице, проверяют, некоторых задерживают.

Как сообщалось, в понедельник вечером, когда в Беларуси ожидается новая волна акций протеста, в центре Минска закрыли несколько станций метро, туда стянули силы правоохранителей и спецтехнику.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате тысячи людей были задержаны, десятки ранены.

По результатам ЦИК Беларуси, у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.

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