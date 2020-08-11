Ірану доведеться виплатити компенсацію за збитий літак МАУ – заступник глави МЗС

Ірану доведеться компенсувати збитки авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" за збитий у січні під Тегераном пасажирський літак.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Мені важко уявити можливість уникнення іранською стороною відповідальності за збитий український "боїнг", і це розуміють усі причетні гравці" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Єніна, під час двосторонніх перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, у т.ч. і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з української сторони.

"Дійсно, літак МАУ було застраховано в одній з європейських страхових компаній, яка своєю чергою перестрахувала свої ризики в інших страховиків. Відповідно, Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті ж самі компенсації", - заявив заступник глави МЗС.

Раніше в Ірані заявили, що не будуть компенсувати авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вартість літака, збитого в січні в Тегерані, тому що він був застрахований європейськими фірмами.