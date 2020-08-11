Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ - замглавы МИД

Ирану придется компенсировать убытки авиакомпании "Международные авиалинии Украины" за сбитый в январе под Тегераном пассажирский самолет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мне трудно представить возможность, чтобы иранская сторона избежала ответственности за сбитый украинский "боинг", и это понимают все причастные игроки", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Енина, во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны.

"Действительно, самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков. Таким образом, Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке, соответствующим страховым компаниям, но все равно речь идет о тех же самых компенсациях", - заявил заместитель главы МИД.

Ранее в Иране заявили, что не будут компенсировать авиакомпании "Международные авиалинии Украины" стоимость самолета, сбитого в январе в Тегеране, потому что он был застрахован европейскими фирмами.