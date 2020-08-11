Страны "Люблинского треугольника" призвали Лукашенко не применять силу против граждан

Главы МИД стран "Люблинского треугольника" призвали власти Беларуси не применять силу против граждан и освободить всех задержанных во время протестов.

Как пишет "Европейская правда", с таким заявлением выступили министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины - Линас Линкявичюс, Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба.

"Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью".

Они отмечают, что уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем.

"Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь. При необходимости мы открыты к любой помощи в содействии этому диалогу", - добавляют министры.

Главы МИД отмечают, что благополучие Беларуси важно для восточноевропейского региона и всей Европы, поэтому все страны "Люблинского треугольника" заинтересованы в продолжении диалога и сотрудничества, "основанного на демократических ценностях и ориентированного на создание условий для совместного и стабильного будущего".

"Люблинский треугольник" – это новый формат, основанный в конце июля. В него вошли Украина, Польша и Литва.

Напомним, уже вторую ночь подряд в Минске и ряде других городов Беларуси продолжаются протесты из-за недоверия людей к предварительным результатам президентских выборов, в которых абсолютное преимущество получил действующий президент Александр Лукашенко. По результатам ЦИК Беларуси, он набрал 80,08% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская - 10,09%.

Тысячи людей были задержаны, десятки ранены. Вчера вечером один протестующий погиб от взрыва.

Светлана Тихановская выехала в Вильнюс. Накануне она сказала, что не признает предварительных результатов выборов, но не уверена, стоит ли ей участвовать в протестах.

Читайте также: Майдан для Лукашенко: как выборы-2020 разбудили Беларусь и что стоит учесть Украине