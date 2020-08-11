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Рада ЄС може провести позачергове засідання через Білорусь і Туреччину - ЗМІ

Вівторок, 11 серпня 2020, 18:33

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу можуть провести позачергову зустріч через ситуацію в Білорусі та дії Туреччини в Середземному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Перед неформальною зустріччю Ради ЄС із закордонних справ в Берліні 27-28 серпня може бути проведена додаткова зустріч Ради з Білорусі та Туреччини", - написав Джозвяк в Twitter.

Слід зазначити, що кілька днів тому Джозвяк повідомляв, що черговий саміт через вибори в Білорусі і протести, які там тривають, малоймовірний, адже інституції Брюсселя перебувають у відпустках.

Втім, ситуація у Білорусі загострюється, а Греція сьогодні офіційно заявила, що проситиме про позачергову зустріч Ради ЄС через турецьку активність у Середземному морі.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Яцек Чапутович раніше не виключив санкцій з боку ЄС, якщо президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжить застосовувати насильство до протестувальників.

Литва виступила за санкції ЄС проти Білорусі через політичні репресії, до обговорення санкцій закликав і глава МЗС Німеччини Гайко Маас. 

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