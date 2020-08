Рада ЄС може провести позачергове засідання через Білорусь і Туреччину - ЗМІ

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу можуть провести позачергову зустріч через ситуацію в Білорусі та дії Туреччини в Середземному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Перед неформальною зустріччю Ради ЄС із закордонних справ в Берліні 27-28 серпня може бути проведена додаткова зустріч Ради з Білорусі та Туреччини", - написав Джозвяк в Twitter.

there might be an extra EU foreign affairs council on #Belarus & #Turkey before the informal EU foreign affairs gathering in Berlin on 27-28 August