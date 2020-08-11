Совет ЕС может провести внеочередное заседание из-за Беларуси и Турции - СМИ

Министры иностранных дел стран Европейского союза могут провести внеочередную встречу из-за ситуации в Беларуси и действий Турции в Средиземном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Перед неформальной встречей ЕС по иностранным делам в Берлине 27-28 августа может быть проведена дополнительная встреча совета по Беларуси и Турции", - написал Джозвяк в Twitter.

there might be an extra EU foreign affairs council on #Belarus & #Turkey before the informal EU foreign affairs gathering in Berlin on 27-28 August — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 11, 2020

Следует отметить, что несколько дней назад Джозвяк сообщал, что очередной саммит из-за выборов в Беларуси и протесты, которые там продолжаются, маловероятен, ведь институты Брюсселя находятся в отпусках.

Впрочем, ситуация в Беларуси обостряется, а Греция сегодня официально заявила, что будет просить о внеочередной встрече Совета ЕС из-за турецкой активности в Средиземном море.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович ранее не исключил санкций со стороны ЕС, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим.

Литва выступила за санкции ЕС против Беларуси за политические репрессии, к обсуждению санкций призвал и глава МИД Германии Хайко Маас.