Совет ЕС может провести внеочередное заседание из-за Беларуси и Турции - СМИ

Министры иностранных дел стран Европейского союза могут провести внеочередную встречу из-за ситуации в Беларуси и действий Турции в Средиземном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Перед неформальной встречей ЕС по иностранным делам в Берлине 27-28 августа может быть проведена дополнительная встреча совета по Беларуси и Турции", - написал Джозвяк в Twitter.

