Греція просить про екстрене засідання Ради ЄС через дії Туреччини у Середземномор’ї

Греція попросить про проведення екстреного засідання Ради ЄС із закордонних справ через дії Туреччини у Середземному морі.

Про це було оголошено після зустрічі прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса з главою МЗС Нікосом Дендіасом, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

"Міністерство закордонних справ подасть запит на екстрений саміт Ради Європейського Союзу із закордонних справ", - повідомили в грецькому уряді.

У понеділок турецький корабель Oruç Reis розпочав сейсмічні дослідження в районі біля турецького міста Анталія, між Грецією та Кіпром. За інформацією турецького міністерства оборони, яке опублікувало фотографії флоту, п'ять турецьких військових кораблів супроводжують Oruç Reis.

Зазначимо, що найближча зустріч міністрів закордонних справ ЄС запланована у Берліні 27-28 серпня.

Минулого тижня Туреччина також оголосила, що в понеділок і вівторок проведе військові навчання в східному Середземномор'ї, в районі на північний захід від турецького узбережжя між Туреччиною і грецьким островом Родос.

Греція у відповідь заявила, що її військові перебувають у стані підвищеної готовності. Міцотакіс скликав урядову раду національної безпеки.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина відновила роботи з розвідки енергоресурсів в регіоні, оскільки Греція не виконала своїх обіцянок з цього питання.

Раніше Туреччина призупинила геологічну розвідку в східному Середземномор’ї, що у Греції розцінили як крок назустріч у напружених відносинах.