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Євросоюз пригрозив санкціями за репресії і сфальшовані вибори в Білорусі

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Депутати Європарламенту: ЄС має ввести санкції за фальсифікації і репресії в Білорусі

Вівторок, 11 серпня 2020, 18:10

Група депутатів Європейського парламенту звернулась до керівництва ЄС із закликом запровадити санкції за фальсифікацію виборів та репресії у Білорусі.

Заяву членів Європарламенту оприлюднив у Twitter литовський євродепутат Петрас Аустрявічус, повідомляє "Європейська правда". 

У листі євродепутати заявляють, що не визнають президентські вибори 9 серпня як вільні та легітимні. 

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"Білоруський режим перетнув червону лінію, застосувавши безпрецедентне насильство і обмежувальні заходи проти білоруських громадян, які вимагають свободи та демократичних змін", - сказано у заяві.

"Ми наполегливо закликаємо керівництво ЄС застосувати цілеспрямовані санкції проти усіх осіб, винних у фальсифікації виборів, насильстві та репресіях", - закликали євродепутати. 

Вони підкреслили, що санкції мають включати не лише високопосадових осіб Білорусі та членів їхніх родин, але й посадовців середнього рівня репресивних структур і  ЦВК. 

Євродепутати вважають, що санкції мають передбачати заборону на в'їзд в ЄС та замороження усіх активів, а також повинні тривати до проведення вільних і справедливих виборів у Білорусі. 

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Також вони закликають ЄС переглянути відносини з Білоруссю, зокрема зупинити переговори щодо пріоритетів двостороннього партнерства. "Білоруський режим у жодному разі не може отримувати вигоду від фінансової підтримки ЄС", - сказано у заяві. 

Заяву підписали 23 депутати Європарламенту. Серед них - Віола фон Крамон-Таубадель, Радослав Сікорський, Анна Фотига та інші.

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович раніше не виключив санкцій з боку ЄС, якщо президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжить застосовувати насильство до протестувальників.

Литва виступила за санкції ЄС проти Білорусі через політичні репресії, до обговорення санкцій закликав і глава МЗС Німеччини Гайко Маас. 


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Європарламент Білорусь санкції
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