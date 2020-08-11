В очікуванні третього дня протестів: в центрі Мінська закрили метро, не працює інтернет
Влада Білорусі готується до третього вечора протестів проти режиму Лукашенка: у центрі Мінська не працюють 7 станцій метро, урядові квартали оточили правоохоронці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруські незалежні ЗМІ та Telegram-канали.
Третій день поспіль в Мінську перекривають підходи до урядових будівель в центрі. Перекрито підходи до будинку уряду і площі Незалежності. На суміжних вулицях розміщені значні сили міліції і внутрішніх військ, повідомляє Беларусский партизан.
З 17:00 неможливо потрапити в район резиденції Лукашенка і на Жовтневу площу. На підходах виставлені огорожі і патрулі. Міліція випускає людей, але нікого не впускає.
З 17:00 закрилися кафе і магазини в центрі Мінська.
Як повідомляє Telegram-канал видання TUT.by, з 18:15 в центрів Мінська не працюють 7 станцій метро. Саме видання недоступне в Білорусі.
Крім того, у Мінську почались проблеми з мобільним інтернетом. Труднощі відзначають в районі цирку, площі Перемоги, поруч з Мотовелозаводом і на проспекті Дзержинського.
За даними "Нашай Нівы", не працює також мобільний інтернет в Бресті та Жлобині.
У ніч на 11 серпня по всій Білорусі продовжилися масові протести невдоволених результатами президентських виборів, що пройшли в неділю.
Також у ніч на 11 серпня стало відомо, що опонентка Лукашенка Світлана Тихановська залишила Білорусь і виїхала до Вільнюса. Литва надала їй житло і охорону.