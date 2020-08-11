Литва надала Тихановській житло і охорону

Кандидатці у президенти Білорусі Світлані Тихановській, яка прибула в Литву 11 серпня вранці, виділили житло і охорону.

Про це розповів глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Delfi.

За словами Лінкявічюса, Тихановська перебуває в безпеці разом зі своїми дітьми. Він зазначив, що кандидатка приїхала до країни після тиску з боку влади Білорусі, а посадові особи цієї країни "не перешкоджали від'їзду, навіть допомогли".

"У неї не було особливого вибору, тільки покинути країну", - сказав Лінкявічюс.

Він розповів, що у Тихановської була національна литовська віза, а її діти приїхали в Литву ще раніше.

"У неї була національна віза Литви, це означає, що вона може перебувати в Литві протягом року без обмежень, і, мабуть, це визначило її вибір виїхати до Литви", - сказав міністр.

За його словами, Тихановська перебуває в наданому державою житлі. Їй також надано охорону. "Їй надано місце, з відома уряду, у неї статус гості, як я згадував, у неї є віза", - сказав міністр.

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За словами Лінкявічюса, в Литву також приїхала глава штабу Тихановської Марія Мороз, її діти теж в Литві.

У ніч на 11 серпня стало відомо, що Тихановська залишила Білорусь і виїхала до Вільнюса. У команді опозиціонерки спершу сказали, що кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада.

Згодом з’явилося відеозвернення Тихановської, в якому вона каже, що це її власне рішення.

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