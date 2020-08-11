В ожидании третьего дня протестов: в центре Минска закрыли метро, ​​не работает интернет

Власти Беларуси готовятся к третьему вечеру протестов против режима Лукашенко: в центре Минска не работают 7 станций метро, ​​правительственные кварталы окружили правоохранители.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусские независимые СМИ и Telegram-каналы.

Третий день подряд в Минске перекрывают подходы к правительственным зданиям в центре. Перекрыто подходы к зданию правительства и площади Независимости. На смежных улицах размещены значительные силы милиции и внутренних войск, сообщает Беларусский партизан.

С 17:00 невозможно попасть в район резиденции Лукашенко и на Октябрьскую площадь. На подходах выставлены ограждения и патрули. Милиция выпускает людей, но никого не впускает.

С 17:00 закрылись кафе и магазины в центре Минска.

Как сообщает Telegram-канал издания TUT.by, с 18:15 в центре Минска не работают 7 станций метро. Само издание недоступно в Беларуси.

Кроме того, в Минске начались проблемы с мобильным интернетом. Трудности отмечают в районе цирка, площади Победы, рядом с Мотовелозаводом и на проспекте Дзержинского.

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По данным издания "Наша Ніва", не работает также мобильный интернет в Бресте и Жлобине.

В ночь на 11 августа по всей Беларуси продолжились массовые протесты недовольных результатами президентских выборов, прошедших в воскресенье.

Также в ночь на 11 августа стало известно, что оппонентка Лукашенко Светлана Тихоновская оставила Беларусь и уехала в Вильнюс. Литва предоставила ей жилье и охрану.