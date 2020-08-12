Байден визначився з кандидатурою свого віцепрезидента

Кандидату у президенти від Демократичної партії США Джо Байден оголосив про свій вибір темношкірої сенаторки Камали Харріс в якості віцепрезидента у разі перемоги на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З огляду на соціальні хвилювання щодо расової несправедливості, які прокотилися США в останні місяці, Байден відчував постійно зростаючий тиск на вибір темношкірої жінки як свого віцепрезидента. Харріс також є першою американкою азіатського походження у президентських перегонах.

В особі Харріс, 55-річної сенаторки від Каліфорнії, яка сама балотувалася в Білий дім, Байден набуває досвідченого політика, вже випробуваного жорсткими умовами президентської кампанії 2020 року.

Байден у своєму Twitter назвав Харріс "безстрашним борцем за маленьку людину і одним з кращих державних службовців країни". Харріс у свою чергу заявила, що Байден може " об'єднати американський народ, тому що він провів своє життя, борючись за нас".

Харріс, яка стала лише другою чорношкірою жінкою-сенатором США в історії, коли була обрана в 2016 році, може допомогти в мобілізації афроамериканців, найбільш лояльного електорату Демократичної партії. Чотири роки тому перше падіння явки чорношкірих виборців за останні 20 років сприяло програшу демократки Хілларі Клінтон Трампу.

Президент Дональд Трамп сказав, що він "трохи здивований" тим, що Джо Байден вибрав Харріс з Каліфорнії в якості свого напарника

Трамп накинувсяна Харріс за те, що вона допитувала Бретта Кавано за звинуваченнями в сексуальних домаганнях під час слухань в Сенаті за його затвердження до Верховного суду.

"Я думав, що вона була найгіршою, найжахливішою, найбільш неповажною з усіх у Сенаті США", - сказав Трамп.

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