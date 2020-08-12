Прем'єр Чехії про події в Білорусі: ЄС повинен діяти, декларації недостатньо

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш закликає ЄС до конкретних дій по ситуації в Білорусі, а не просто до прийняття декларації.

Про це він заявив на пресконференції з держсекретарем США Майком Помпео, який приїхав до Праги повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Просто шокує те, що відбувається в Білорусі. Я не можу собі уявити, що щось подібне може відбуватися в Європі, так близько від нас", - сказав Бабіш.

Тому він очікує, що ЄС не тільки буде затверджувати декларацію, а й "вживатиме заходів", не уточнивши при цьому, яких саме.

Він повторив свою заяву про те, що білоруси мають таке ж право на свободу і демократію, як і інші. "Я не бачу причин, через які цього не повинно бути", - сказав Бабіш, додавши, що режим президента Лукашенка так само неприйнятний, як те, що відбувається на вулицях

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів ЄС 14 серпня зберуться на позачергову зустріч щодо останніх подій у Білорусі. Відомо, що готується спільна декларація 27 країн-членів.

Читайте також: Безкарність Лукашенка: чому ЄС має посилити тиск через події у Білорусі