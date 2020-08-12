Премьер Чехии о событиях в Беларуси: ЕС должен действовать, декларации недостаточно

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призывает ЕС к конкретным действиям по ситуации в Беларуси, а не просто к принятию декларации.

Об этом он заявил на пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео, который приехал в Прагу сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Просто шокирует то, что происходит в Беларуси. Я не могу себе представить, что нечто подобное может происходить в Европе, так близко от нас", - сказал Бабиш.

Поэтому он ожидает, что ЕС не только будет утверждать декларацию, но и "принимать меры", не уточнив при этом, какие именно.

Он повторил свое заявление о том, что белорусы имеют такое же право на свободу и демократию, как и другие. "Я не вижу причин, по которым этого не должно быть", - сказал Бабиш, добавив, что режим президента Лукашенко так же неприемлем, как то, что происходит на улицах

Напомним, министры иностранных дел стран-членов ЕС 14 августа соберутся на внеочередную встречу по поводу последних событий в Беларуси. Известно, что готовится совместная декларация 27 стран-членов.

Читайте также: Безнаказанность для Лукашенко: почему ЕС должен усилить давление из-за событий в Беларуси