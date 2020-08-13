У США не виключають санкцій проти Білорусі і припинення поставок нафти

Держсекретар США Майк Помпео не виключив можливість запровадження санкцій проти Білорусі у зв'язку з насильством протии мирних демонстрантів після виборів.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє "Європейська правда".

За словами Помпео, США дуже занепокоєні ситуацією з виборами, і вони глибоко розчаровані, що вибори не були вільними і чесними.

"Ми ще не визначилися з тим якою буде належна реакція, але можу сказати одне: ми будемо співпрацювати з нашими європейськими друзями, які цінують свободу і які так само занепокоєні тим, що відбулося. Ми бажаємо добра білоруському народові і будемо діяти, виходячи з цього" - заявив він.

"Я впевнений, що ми розглянемо всі варіанти. Чи будуть це санкції, чи це будуть рішення щодо поставок нафти – це ще тільки належить визначити", сказав держсекретар, відповідаючи на питання про можливе запровадження санкцій і припинення поставок нафти Білорусі.

Зараз, за його словами, США спостерігатимуть, як буде розвиватися ситуація в найближчому майбутньому.

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