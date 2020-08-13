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В США не исключают санкций против Беларуси и прекращения поставок нефти

Четверг, 13 августа 2020, 08:36

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможность введения санкций против Беларуси в связи с насилием против мирных демонстрантов после выборов.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, сообщает "Европейская правда".

По словам Помпео, США очень обеспокоены ситуацией с выборами, и они глубоко разочарованы, что выборы не были свободными и честными.

"Мы еще не определились с тем какой будет надлежащая реакция, но могу сказать одно: мы будем сотрудничать с нашими европейскими друзьями, которые ценят свободу и которые так же обеспокоены тем, что произошло. Мы желаем добра белорусскому народу и будем действовать, исходя из этого" - заявил он.

"Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам нефти – это еще только предстоит определить", сказал госсекретарь, отвечая на вопрос о возможном введении санкций и прекращении поставок нефти Беларуси.

Сейчас, по его словам, США будут наблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем.

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