Польська компанія, набої якої помітили у Мінську, заперечує продаж продукції Білорусі

Польська компанія, гільзи від набоїв якої знайшли у Мінську, каже, що не порушувала ембарго на продаж такої продукції до Білорусі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita, про це оголосила президент компанії Fam-Pionki Магдалена Нєсмєка.

Компанія Fam-Pionki виробляє спецзасоби для польських органів правопорядку.

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За її словами, Fam-Pionki не продавала цієї продукції до жодної з країн, на експорт до яких діє ембарго - включно з Білоруссю.

Міністерство оборони Польщі також оголосило, що офіційного продажу такої продукції до Білорусі не було.

"Ми категорично заявляємо, що Міноборони не продавало до Білорусі ані зброї, ані набоїв", - оголосило відомство.

Stanowczo dementujemy - MON nie sprzedawał ani uzbrojenia, ani amunicji na Białoruś — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 11, 2020

Нагадаємо, кілька днів тому головний редактор польського видання Krytyka Polityczna Славомір Сєраковський, який перебуває у Мінську, заявив, що знайшов на вулицях гільзи від патронів виробництва Польщі, що використовувалися білоруськими силовиками.

Він опублікував фотографію однієї з гільз білого кольору, на якому видно напис англійською мовою "Made in Poland" (Зроблено в Польщі).

Редакція видання пізніше зробила уточнення, що після додаткових консультацій їм вдалося визначити, що знайдені гільзи є складовими частинами патронів спеціального призначення ONS-2000, вироблених польською компанією FAM Pionki. Ці патрони мають калібр 12/70 і призначені для використання в рушницях чи іншій гладкоствольній зброї.

Видання наголошує, що продаж польської зброї за кордон жорстко контролюється і всі дозволи видаються через міністерства, з погодженням спецслужб.

Раніше була інформація, що під час протестів у Мінську ОМОН використовував проти протестувальників світлошумові гранати виробництва Чехії.

Чехія офіційно повідомила, що не порушувала ембарго Європейського союзу на поставки до Білорусі світлошумових гранат.

Заборона на поставки в Білорусь спецзасобів, які можуть бути використані для придушення масових акцій протесту, була введена ЄС у 2011 році.