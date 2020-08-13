Польская компания, патроны которой заметили в Минске, отрицает продажу продукции Беларуси

Польская компания, гильзы от патронов которой нашли в Минске, говорит, что не нарушала эмбарго на продажу такой продукции в Беларусь.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita, об этом объявила президент компании Fam-Pionki Магдалена Несмека.

Компания Fam-Pionki производит спецсредства для польских органов правопорядка.

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По ее словам, Fam-Pionki не продавала этой продукции ни одной из стран, на экспорт в которые действует эмбарго - включая Беларусь.

Министерство обороны Польши также объявило, что официальных продаж такой продукции в Беларусь не было.

"Мы категорически заявляем, что Минобороны не продавало в Беларусь ни оружия, ни патронов", - объявило ведомство.

Stanowczo dementujemy - MON nie sprzedawał ani uzbrojenia, ani amunicji na Białoruś — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 11, 2020

Напомним, несколько дней назад главный редактор польского издания Krytyka Polityczna Славомир Сераковский, который находится в Минске, заявил, что нашел на улицах гильзы от патронов производства Польши, которые использовались белорусскими силовиками.

Он опубликовал фотографию одной из гильз белого цвета, на которой видна надпись на английском языке "Made in Poland" (Сделано в Польше).

Редакция издания позже уточнила, что после дополнительных консультаций им удалось определить, что найденные гильзы являются составными частями патронов специального назначения ONS-2000, произведенных польской компанией FAM Pionki. Эти патроны имеют калибр 12/70 и предназначены для использования в ружьях или ином гладкоствольном оружии.

Издание отмечает, что продажа польского оружия за границу жестко контролируется и все разрешения выдаются через министерства, с согласованием спецслужб.

Ранее была информация, что во время протестов в Минске ОМОН использовал против протестующих светошумовые гранаты производства Чехии.

Чехия официально сообщила, что не нарушала эмбарго Европейского Союза на поставки в Беларусь светошумовых гранат.

Запрет на поставки в Беларусь спецсредств, которые могут быть использованы для подавления массовых акций протеста, был введен ЕС в 2011 году.