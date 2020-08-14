Протести у Болгарії: поліція знову знесла намети протестувальників 

У столиці Болгарії поліція зранку у п’ятницю розібрала наметове містечко протестувальників, встановлене напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Нове блокування у Софії почалося пізно ввечері 13 серпня. Протестувальники перекрили перехрестя біля посольства Румунії та встановили намети та зробили барикади зі сміттєвих баків, дерев’яних піддонів та шин.

Близько 5 години ранку поліція розібрала намети і розблокувала проїзд, повідомляють про трьох затриманих.

Водночас продовжується блокування Орлового мосту, площі Незалежності та перехрестя перед Софійським університетом.

Окрім Софії, протестувальники почали блокування вулиць у Пловдиві. Минулої ночі протестувальники вперше перекрили два перехрестя у центрі міста.

Схожі події відбувалися і перед минулими вихідними - поліція знесла наметові містечка у трьох містах, учасники протестів після цього відновили блокування вулиць.

Акції протести тривають в Болгарії більше місяця. Головна вимога протестувальників - відставка уряду та головного прокурора. Урядовців звинувачують у "зв'язках із мафією".

Приводом для виступів стали обшуки в адміністрації президента країни та затримання двох співробітників АП. Прокуратура звинуватила чиновників в "торгівлі впливом".

Нещодавно прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов сказав, що може подати у відставку на тлі протестів, але хоче, щоб уряд залишився до виборів, які відбудуться наступного року.

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