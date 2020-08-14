Протесты в Болгарии: полиция вновь снесла палатки протестующих
В столице Болгарии полиция утром в пятницу разобрала палаточный городок протестующих, установленный накануне.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".
Новые блокировки в Софии начались поздно вечером 13 августа. Протестующие перекрыли перекресток у посольства Румынии и установили палатки и сделали баррикады из мусорных баков, деревянных поддонов и шин.
Около 5 часов утра полиция разобрала палатки и разблокировала проезд, сообщают о трех задержанных.
В то же время, продолжается блокирование Орлова моста, площади Независимости и перекресток перед Софийским университетом.
Кроме Софии, протестующие начали блокирование улиц в Пловдиве. Прошлой ночью они впервые перекрыли два перекрестка в центре города.
Похожие события происходили и перед прошлыми выходными - полиция снесла палаточные городки в трех городах, участники протестов после этого возобновили блокирование улиц.
Акции протеста продолжаются в Болгарии больше месяца. Главное требование протестующих - отставка правительства и главного прокурора. Чиновников обвиняют в "связях с мафией".
Поводом для выступлений стали обыски в администрации президента страны и задержание двух сотрудников АП. Прокуратура обвинила чиновников в "торговле влиянием".
Недавно премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал, что может подать в отставку на фоне протестов, но хочет, чтобы правительство осталось до выборов, которые состоятся в следующем году.
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