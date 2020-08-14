Протесты в Болгарии: полиция вновь снесла палатки протестующих

В столице Болгарии полиция утром в пятницу разобрала палаточный городок протестующих, установленный накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Новые блокировки в Софии начались поздно вечером 13 августа. Протестующие перекрыли перекресток у посольства Румынии и установили палатки и сделали баррикады из мусорных баков, деревянных поддонов и шин.

Около 5 часов утра полиция разобрала палатки и разблокировала проезд, сообщают о трех задержанных.

В то же время, продолжается блокирование Орлова моста, площади Независимости и перекресток перед Софийским университетом.

Кроме Софии, протестующие начали блокирование улиц в Пловдиве. Прошлой ночью они впервые перекрыли два перекрестка в центре города.

Похожие события происходили и перед прошлыми выходными - полиция снесла палаточные городки в трех городах, участники протестов после этого возобновили блокирование улиц.

Акции протеста продолжаются в Болгарии больше месяца. Главное требование протестующих - отставка правительства и главного прокурора. Чиновников обвиняют в "связях с мафией".

Поводом для выступлений стали обыски в администрации президента страны и задержание двух сотрудников АП. Прокуратура обвинила чиновников в "торговле влиянием".

Недавно премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал, что может подать в отставку на фоне протестов, но хочет, чтобы правительство осталось до выборов, которые состоятся в следующем году.

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