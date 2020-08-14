Суперниця Лукашенка закликала мерів міст Білорусі до організації масових акцій у вихідні

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове відеозвернення, в якому закликала мерів білоруських міст виступити організаторами мирних масових акцій у найближчі вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тихановська заявила, що там, де комісії порахували голоси чесно, її підтримка склала 60-70 відсотків, а десь до 90 відсотків.

На її думку, в оголошені ЦВК результати не вірить більшість населення.

"Захищати наш вибір треба лише законними, ненасильницькими способами, а мирний вихід громадян на вулицю влада перетворила в криваву бійню. Ситуація критична. Нам треба зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог", - заявила Тихановська.

"Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань в кожному місті", - сказала вона.

Тихановська подякувала співробітникам силових відомств, які відмовилися виконувати злочинні накази проти своїх громадян, а також працівників, які оголосили страйк.

Як відомо, кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виїхала до Литви 11 серпня, їй виділили житло і охорону.

Читайте також: Дев'ять питань та відповідей про протести у Білорусі