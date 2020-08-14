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Соперница Лукашенко призвал мэров городов Беларуси в организации массовых акций в выходные

Пятница, 14 августа 2020, 12:42

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала мэров белорусских городов выступить организаторами мирных массовых акций в ближайшие выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Тихановская заявила, что там, где комиссии посчитали голоса честно, ее поддержка составила 60-70 процентов, а где-то и до 90 процентов.

По ее мнению, в объявленные ЦИК результаты не верит большинство населения.

"Защищать наш выбор надо только законными, ненасильственными способами, а мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Нам надо остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власти прекратить это и пойти на диалог", - заявила Тихановская.

"Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - сказала она.

Тихановская поблагодарила сотрудников силовых ведомств, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан, а также работников, объявивших забастовку.

Как известно, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выехала в Литву 11 августа, ей выделили жилье и охрану.

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