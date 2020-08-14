В Бельгии провалились переговоры о создании правительства, в сентябре возможны выборы

В Бельгии провалились очередные переговоры о создании коалиционного правительства, продолжавшиеся с 20 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Лидер фламандских националистов Барт Де Вевер и лидер социалистов Поль Магнетт в последние дни вели переговоры с более мелкими партиями с целью формирования новой администрации.

Ожидается, что Де Вевер и Магнетт встретятся с королем Филиппом в понедельник, чтобы официально завершить свою роль в качестве ведущих переговорщиков. По данным СМИ, они были готовы сделать это и сегодня, но король в пятницу недоступен для встречи.

Король в июле поручил лидерам двух крупнейших партий сформировать основу из пяти партий, готовых начать обсуждение формирования нового правительства. Однако у них было бы только 69 мест из 150 в парламенте. Следовательно, необходима поддержка как минимум еще одной партии.

Бельгийские политики пытаются сформировать правительство большинства более года после всеобщих выборов в мае 2019 года.

В настоящее время страной руководит временное правительство во главе с премьер-министром Софи Вильмес. Но его полномочия ограничены, а партии, входящие в него, не имеют большинства в парламенте.

Эти полномочия заканчиваются в сентябре, что дает лидерам партий около 50 дней, чтобы попытаться достичь соглашения о коалиции или столкнуться с перспективой новых выборов в сентябре.

В Бельгии нет целиком функционирующего правительства с декабря 2018 года, когда партия Де Вевера "Новый фламандский альянс" вышла из состава администрации, возглавляемой Шарлем Мишелем, который сейчас является президентом Европейского совета.