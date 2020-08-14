В ЄС у п’ятницю не обговорюватимуть санкції щодо Білорусі - МЗС Австрії

Глави МЗС країн Євросоюзу на відеоконференції в п'ятницю не планують обговорювати введення санкцій проти Білорусі, але обмеження не виключені, якщо білоруська влада не дослухається до вимог ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александар Шалленберг на пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео у п’ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми не обговорюємо цього вечора санкції, ми обговорюємо ситуацію в Білорусі", - сказав австрійський дипломат на пресконференції у Відні.

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"Я вважаю, те, що зараз потрібно - це чітка спільна лінія Європейського Союзу. Від самого початку ми дуже сильно занепокоєні ситуацією, яку там спостерігаємо...Ми не хочемо відкинути їх до сферу впливу Росії. У минулому Білорусь була корисною у таких питаннях, як українське, наприклад", - додав міністр.

У ЄС, за його словами, існує згода всіх держав, що вибори в Білорусі не були ні справедливими, ні вільними.

"Те, чого ми хочемо зараз, і це мої очікування щодо сьогоднішньої відеоконференції, це чітко закликати Мінськ негайно припинити застосування сили проти мирних демонстрантів, відпустити затриманих в’язнів… та найважливіше - розпочати національний діалог для подолання політичної кризи", - сказав австрійський дипломат.

"А в разі, якщо цих вимог не буде виконано, або Мінськ вдасться до іншого підходу, то тоді ЄС, на мій погляд, не має виключати варіанту з санкціями. Це буде сигналом, на мій погляд", - додав Шалленберг.

Міністри закордонних справ Євросоюзу повинні провести в п'ятницю відеоконференцію, і Білорусь буде однією з тем на порядку денному.

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