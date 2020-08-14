ЕС в пятницу не будет обсуждать санкции против Беларуси – МИД Австрии

Главы МИД стран Евросоюза на видеоконференции в пятницу не планируют обсуждать введение санкций против Беларуси, но ограничения не исключены, если белорусская власть не прислушается к требованиям ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг на пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы не обсуждаем в этот вечер санкции, мы обсуждаем ситуацию в Беларуси", - сказал австрийский дипломат на пресс-конференции в Вене.

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"Я считаю, то, что сейчас нужно - это четкая общая линия Европейского Союза. С самого начала мы очень сильно обеспокоены ситуацией, которую там наблюдаем ... Мы не хотим отбросить их в сферу влияния России. В прошлом Беларусь была полезной в таких вопросах как украинский, например ", - добавил министр.

В ЕС, по его словам, существует согласие всех государств, что выборы в Беларуси не были ни справедливыми, ни свободными.

"То, чего мы хотим сейчас, и это мои ожидания относительно сегодняшней видеоконференции, это четко призвать Минск немедленно прекратить применение силы против мирных демонстрантов, отпустить задержанных заключенных... и самое важное - начать национальный диалог для преодоления политического кризиса", - сказал австрийский дипломат.

"А в случае, если эти требования не будут выполнены, или Минск выберет другой подход, то тогда ЕС, на мой взгляд, не должен исключать вариант с санкциями. Это будет сигналом, на мой взгляд", - добавил Шалленберг.

Министры иностранных дел Евросоюза должны провести в пятницу видеоконференцию, и Беларусь будет одной из тем на повестке дня.

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