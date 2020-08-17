Лидеров ЕС созывают экстренную видеоконференцию из-за Беларуси

Глава Европейского совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.

"Следя за событиями в Беларуси, председатель Европейского совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию членов Европейского совета в эту среду в 12:00", - написал Лейтс в Twitter.

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Он добавил, что больше деталей о решении станет известно позже.

Мишель в своем Twitter прокомментировал, что "народ Беларуси имеет право принимать решения о своем будущем и свободно выбирать своего лидера", а "насилие над протестующими неприемлемо и его нельзя допускать".

Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси.

Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.

Государства ЕС также предлагали свое посредничество для деэскалации кризиса, но Лукашенко отказался.

В понедельник 17 августа Лукашенко заявил, что повторных выборов в Беларуси не будет.

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