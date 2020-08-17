У Белграді - кілометрова черга за тестом на коронавірус через охочих поїхати до Чорногорії

У Белграді, столиці Сербії, перед лабораторією виникла кілометрова черга з бажаючих здати тест.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Nova.rs.

Значну частину черги складають люди, які хочуть поїхати на відпочинок до Чорногорії, яка з цієї суботи, 15 серпня, дозволила в’їзд громадянам Сербії.

Перетнути кордон можна з негативним тестом, зробленим не більш як за 72 години до перетину кордону, та за умови, що перед цим людина протягом 15 днів не бувала в країнах, звідки в’їзд до Чорногорії заборонено.

Деякі люди, з якими спілкувалися журналісти, кажуть, що прийшли з раннього ранку, за годину до відкриття, і вже опинилися в черзі.

Окремі прийшли зайняти місце навіть о 5-й годині ранку, хоча лабораторія відкривається о 8-й, щоб пройти серед перших і встигнути виїхати в подорож у запланований час.

Нагадаємо, для громадян України Чорногорія дозволила в’їзд без додаткових обмежень з 7 серпня.

Читайте також: 20 кілометрів доступного моря: як проходить туристичний сезон у "коронавірусній" Сербії.