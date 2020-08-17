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В Белграде – километровая очередь за тестом на коронавирус из-за желающих поехать в Черногорию

Понедельник, 17 августа 2020, 13:58

В Белграде, столице Сербии, перед лабораторией возникла километровая очередь из желающих сдать тест.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Nova.rs.

Значительную часть очереди составляют люди, желающие поехать на отдых в Черногорию, которая с этой субботы, 15 августа, разрешила въезд гражданам Сербии.

Пересечь границу можно с отрицательным тестом, сделанным не более чем за 72 часа до пересечения границы, и при условии, что перед этим человек в течение 15 дней не бывал в странах, откуда въезд в Черногорию запрещен.

Некоторые люди, с которыми общались журналисты, говорят, что пришли с раннего утра, за час до открытия, и уже оказались в очереди.

 

Отдельные люди пришли занять место даже в 5 часов утра, хотя лаборатория открывается в 8, чтобы пройти среди первых и успеть уехать в запланированное время.

 

Напомним, для граждан Украины Черногория разрешила въезд без дополнительных ограничений с 7 августа.

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