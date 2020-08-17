Меркель: ріст випадків коронавірусу в Німеччині є тривожним, але керованим

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала зростання числа коронавірусних інфекцій в країні тривожним, але все ж керованим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Меркель заявила, що на даний час не буде подальшого ослаблення коронавірусних правил. Це стосується і футбольних ігор, на яких у вересні не буде глядачів, як передбачалося спочатку.

Меркель і 16 прем'єр-міністрів федеральних земель Німеччини планують зустріч на наступний тиждень, щоб обговорити поточну ситуацію з коронавірусів і способи вироблення більш послідовних правил по всій країні для боротьби з вірусом.

Лідер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер підкреслила на тій же зустрічі, що вона хотіла б взяти під контроль зростання числа нових випадків, якщо це можливо, без далекосяжних заходів.

"Необхідно докласти всіх зусиль, щоб запобігти повторній ізоляції", - сказала Крамп-Карренбауер.

За її словами, пріоритет повинен бути відданий максимально безпечній роботі шкіл та дитячих садків. Також необхідно підтримувати економіку, щоб уникнути зростання безробіття, наприклад, шляхом продовження програми скорочення робочого часу.

Представник уряду Штеффен Зайберт заявив, що Меркель "принципово позитивно" ставиться до таких планів.

За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 17 серпня у Німеччині було зареєстровано загалом 225 201 випадків коронавірусу, 201 872 людей одужали. В результаті хвороби померли 9236 осіб.