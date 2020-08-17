Меркель: рост случаев коронавируса в Германии является тревожным, но управляемым

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала рост числа коронавирусных инфекций в стране тревожным, но все же управляемым.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Меркель заявила, что в настоящее время не будет дальнейшего ослабления коронавирусных правил. Это касается и футбольных игр, на которых в сентябре не будет зрителей, как предполагалось изначально.

Меркель и 16 премьер-министров федеральных земель Германии планируют встречу на предстоящую неделю, чтобы обсудить текущую ситуацию с коронавирусом и способы выработки более последовательных правил по всей стране для борьбы с вирусом.

Лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула на той же встрече, что она хотела бы взять под контроль рост числа зараженных коронавирусом, если это возможно, без далеко идущих мер.

"Необходимо приложить все усилия, чтобы предотвратить повторную изоляцию", - сказала Крамп-Карренбауэр,.

По ее словам, приоритет должен быть отдан максимально безопасной работе школ и детских садов. Также необходимо поддерживать экономику, чтобы избежать роста безработицы, например, путем продления программы сокращения рабочего времени.

Представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что Меркель "принципиально положительно" относится к таким планам.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на понедельник 17 августа в Германии было зарегистрировано в общей сложности 225 201 случаев коронавируса, 201 872 человека заявили, что выздоровели. В результате болезни умерли 9236 человек.