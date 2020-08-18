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Очільники ОБСЄ хочуть відвідати Білорусь для зустрічей з владою і опозицією

Вівторок, 18 серпня 2020, 09:42

 Головування ОБСЄ запропонувало відвідати Білорусь для зустрічей з представниками влади і опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

"Ми знову заявляємо про свою стурбованість щодо проведення президентських виборів 9 серпня 2020 року, які не могло спостерігати Бюро ОБСЄ з питань демократичних інститутів та прав людини, та непропорційного використання сили проти мирних протестувальників, затримань та ймовірних тортур і жорстокого поводження" - йдеться в заяві албанського головування ОБСЄ.

В організації заявили, що для виходу з кризової ситуації в Білорусі потрібен відкритий та конструктивний діалог.

"ОБСЄ готова підтримати це та співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами. Тому до уряду Білорусі було надіслано офіційну пропозицію на візит діючого голови ОБСЄ, прем'єр-міністра та міністра Європи та закордонних справ Албанії Еді Рами та Анн Лінде, глави МЗС Швеції, яка наступною головуватиме в ОБСЄ, для зустрічей з урядом та представниками опозиції" - йдеться в заяві.

Нагадаємо, держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.

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