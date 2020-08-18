Руководители ОБСЕ хотят посетить Беларусь для встреч с властями и оппозицией

Председательство ОБСЕ предложило посетить Беларусь для встреч с представителями власти и оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу ОБСЕ.

"Мы вновь заявляем о своей обеспокоенности относительно проведения президентских выборов 9 августа 2020 года, которые не могло наблюдать Бюро ОБСЕ по вопросам демократических институтов и прав человека, и непропорционального использования силы против мирных протестующих, задержаний и предполагаемых пыток и жестокого обращения", - говорится в заявлении албанского председательства ОБСЕ.

В организации заявили, что для выхода из кризисной ситуации в Беларуси нужен открытый и конструктивный диалог.

"ОБСЕ готова поддержать это и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. Поэтому в правительство Беларуси было направлено официальное предложение на визит действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра Европы и иностранных дел Албании Эди Рамы и Анн Линде, главы МИД Швеции, которая следующей будет председательствовать в ОБСЕ, для встреч с правительством и представителями оппозиции", - говорится в заявлении.

Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действительными "результаты" президентских выборов в Беларуси.