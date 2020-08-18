У Франції торік зросла кількість жертв домашнього насильства 

У Франції минулого року зросла кількість жінок, які загинули від рук свого партнера чи колишнього партнера.

Про це йдеться у публікації французького видання Le Monde, повідомляє "Європейська правда".

У 2019 році 146 жінок стали жертвами домашнього насильства. У порівнянні з 2018 роком було зареєстровано на 25 вбивств більше - або на 21%.

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Також у тому році 27 чоловіків були вбиті своїми партнерами, в результаті чого загальне число вбивств з боку партнерів досягло 173.

Такі дані опублікувало Міністерством внутрішніх справ Франції у понеділок, 17 серпня.

У 84% випадків насильницької смерті у парі жертвами стають жінки, найчастіше французького походження, в основному у віці від 30 до 49 років або старші від 70 років.

Найчастіше злочин скоюють із застосуванням ножа або вогнепальної зброї. У 17% випадків смерть настає в результаті задушення.