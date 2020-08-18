Во Франции в прошлом году возросло число жертв домашнего насилия

Во Франции в прошлом году возросло количество женщин, погибших от рук своего партнера или бывшего партнера.

Об этом говорится в публикации французского издания Le Monde, сообщает "Европейская правда".

В 2019 году 146 женщин стали жертвами домашнего насилия. По сравнению с 2018 годом было зарегистрировано на 25 убийств больше - или на 21%.

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Также в прошлом году 27 мужчин были убиты своими партнерами, в результате чего общее число убийств со стороны партнеров достигло 173.

Такие данные опубликовало Министерство внутренних дел Франции в понедельник, 17 августа.

В 84% случаев насильственной смерти в паре жертвами становятся женщины, чаще всего французского происхождения, в основном в возрасте от 30 до 49 лет или старше 70 лет.

Чаще всего преступление совершают с применением ножа или огнестрельного оружия. В 17% случаев смерть наступает в результате удушения.