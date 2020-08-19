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Шмигаль каже, що домовився зі Словаччиною про розблокування аеропорту "Ужгород"

Середа, 19 серпня 2020, 08:25

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що погодив із прем'єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем відновлення роботи аеропорту "Ужгород".

Про це повідомляє "Європейська правда". 

У вівторок ввечері український прем’єр розповів, що спілкувався на цю тему зі словацьким колегою. 

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"Обговорили актуальні питання з прем'єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем. Сьогодні дали зелене світло для відновлення роботи аеропорту "Ужгород". Залишилося підписати міжурядові угоди", - повідомив Шмигаль у своєму Twitter.

Для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини. 

10 червня український уряд схвалив проєкт угоди про використання частини повітряного простору Словаччини в аеропорту Ужгорода.

У середині липня повідомлялося, що Україна чекає від Словаччини завершення процедур для угоди про аеропорт "Ужгород".

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