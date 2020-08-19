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Шмыгаль говорит, что договорился со Словакией о разблокировании аэропорта "Ужгород"

Среда, 19 августа 2020, 08:25

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что согласовал с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем возобновления работы аэропорта "Ужгород".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во вторник вечером украинский премьер рассказал, что общался на эту тему со словацким коллегой.

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"Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта" Ужгород". Осталось подписать межправительственные соглашения", - сообщил Шмыгаль в своем Twitter.

Для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, которое должно определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

10 июня украинское правительство одобрило проект соглашения об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода.

В середине июля сообщалось, что Украина ожидает от Словакии завершения процедур для соглашения об аэропорте "Ужгород".

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