У Британії хочуть тестувати на коронавірус в аеропортах, щоб зменшити час карантину

Британський уряд співпрацює з аеропортами для того, щоб почати тестування мандрівників на коронавірус з метою уникнути необхідності їх перебування на 14 денному карантині.

Про це заявив глава МОЗ Британії Метт Хенкок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Заява міністра прозвучала на тлі оприлюднення аеропортом "Хітроу" планів створення нового комплексу для тестування, який, згідно зі сподіваннями призведе до кінця обов'язкового 14-денного карантину для мандрівників, які повертаються з країн, виключених з безпечного списку Британії.

Прибулі пасажири зможуть замовити тест на коронавірус і отримати результати протягом семи годин.

Ті, у кого результати негативні, можуть покинути карантин через п'ять-вісім днів після повернення.

"Ми працюємо з "Хітроу" і іншими аеропортами над таким проєктом", - сказав Хенкок.

"Проблема в тому, що вірус може інкубуватися у тілі без зовнішніх проявів і тому тест не буде позитивним, навіть якщо вірус у людини є. Проблема в тому, як зробити це тестування таким чином, щоб у нас було достатньо впевненості, щоб дозволити людині вихід з карантину", - пояснив він.

Міністр визнав, що карантин негативно позначається на житті безлічі людей.

"Тому я сподіваюся, що цей проєкт принесе свої плоди", – сказав Хенкок.

Як повідомлялося, уряд Естонії вирішив безкоштовно проводити тести на коронавірус для жителів країни, що повертаються із закордонних поїздок.