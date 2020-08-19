Естонія безкоштовно тестуватиме своїх жителів після повернення з-за кордону

Уряд Естонії вирішив безкоштовно проводити тести на коронавірус для жителів країни, що повертаються із закордонних поїздок.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Ми визначили перехідний період, щоб на 1 вересня вся підготовка була завершена. Принцип такий: оскільки нам треба жити з цим вірусом, то це буде схоже на марафон. Відповідно, нам потрібно забезпечити нормальний розпорядок життя з урахуванням вимог безпеки.

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І якщо людям необхідно подорожувати по роботі і ми можемо замінити двотижневу ізоляцію на тестування, то таку можливість слід використовувати", - сказав міністр.

За його словами, модель, з якою найближчим часом визначаться експерти Міністерства соціальних справ і Департаменту здоров'я, виглядає так: якщо людина після повернення з-за кордону вважає за краще пройти двотижневу самоізоляцію, то такий варіант на її розсуд. Якщо ж вона хоче скоротити цей період, то може зробити тест.

"Ми зацікавлені в тому, щоб результати були відомі якомога швидше. І в наступні сім день людина змогла б ходити на роботу за умови, що вона робить це в Естонії. Але їй слід уникати контактів і через сім днів пройти повторне тестування. Це додало б впевненості, звичайно, у разі, що обидва тести були негативними", - додав Рейнсалу.

Уряд вирішив, що з початку вересня має бути більше можливостей для добровільного тестування в міжнародних транспортних вузлах, портах і аеропортах.

Згідно з рішенням уряду, жителі Естонії зможуть робити ці тести безкоштовно.

Поміж тим, уряд Фінляндії вирішив повернути обмеження на поїздки до ще десяти країн у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.